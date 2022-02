La riunione ministeriale dell’OPEC+, tenutasi ieri a Vienna, ha confermato l’aumento dell’offerta di 400.000 barili giornalieri per marzo, secondo la strategia definita lo scorso luglio, resistendo alle pressioni per una maggiore apertura, provenienti soprattutto da Stati Uniti ed India. Il petrolio registrava in serata una quotazione intorno agli 88 dollari al barile per il WTI americano (+17,25% da inizio anno) e di 89,10 per il Brent londinese (+14,44)%, che aveva raggiunto la scorsa settimana i 91,70 dollari, al massimo dall’ottobre 2014.

L’OPEC, che avrebbe comunque problemi ad aumentare la produzione, rimprovera alle nazioni consumatrici gli scarsi investimenti nel campo dei combustibili fossili alla luce dell’attenzione riservata alla transizione «verde», che si sta rivelando più lenta...