I marchi Jumbo ed Edile+Hobby saranno riuniti e in futuro gestiti sotto il nome Jumbo come formato specializzato del gruppo Coop. In mattinata il colosso della distribuzione ha infatti annunciato di voler puntare «sulla competenza di Jumbo in quanto mercato edile, combinandola con i prodotti sostenibili e l’assortimento per giardinaggio e bricolage di Edile+Hobby». La fusione avverrà nel giro di un anno.