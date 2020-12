Aeroporto di Zurigo, un novembre da dimenticare

Nessuna ripresa in vista per l’aeroporto di Zurigo: al contrario, con la seconda ondata della pandemia di coronavirus in novembre il calo dell’attività si è ulteriormente accelerato.

Stando ai dati pubblicati oggi dalla società di gestione Flughafen Zürich, nel mese in rassegna - già tradizionalmente debole - sono stati 245’187 i passeggeri transitati dal maggiore scalo svizzero, l’89% in meno dello stesso mese del 2019.

Le contrazioni sull’arco dei dodici mesi si fanno così negli ultimi mesi via via più negative: in agosto era stato infatti registrato -58%, in settembre -63%, in ottobre -66% e in settembre -73%. Persino giugno (-82%) era stato migliore: novembre si trova così ad andare a braccetto con aprile (-90%).

Nell’undicesimo mese dell’anno le partenze e gli atterraggi sono stati 5560 (-71%). Il coefficiente d’occupazione dei posti è sceso al 42%; in media ogni velivolo aveva a bordo 71 passeggeri. Un po’ meglio si presenta il quadro sul fronte delle merci: le tonnellate smistate sono state 27’630, con una flessione annua del 20%.

Per l’insieme del 2020 i responsabili dell’aeroporto si aspettano di totalizzare 8-9 milioni di viaggiatori, a fronte dei 31,5 milioni del 2019. La stima - rivista al ribasso - è stato resa nota in ottobre.

Le ultime notizie non sono piaciute agli investitori. Alla borsa di Zurigo il titolo Flughafen Zürich in giornata è arrivato a perdere circa l’1%, in un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale.

Nella sua forma attuale Flughafen Zürich è stata fondata nell’aprile 2000 e dal novembre dello stesso anno è quotata in borsa. Azionista principale rimane il canton Zurigo, che controlla il 33% delle azioni; la città di Zurigo ha il 5%. La società l’anno scorso ha realizzato un fatturato di 1,21 miliardi di franchi e un utile di 309 milioni. In organico ha oltre 1700 dipendenti.

L’aeroporto di Zurigo-Kloten è nato subito dopo la Seconda guerra mondiale, con il trasferimento delle attività aviatorie fino ad allora a Dübendorf (ZH). La prima pista entrò in funzione il 14 giugno 1948, quando un quadrimotore Douglas DC-4 della Swissair spiccò il volo verso Londra.

