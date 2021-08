Affari in crescita per Axa Svizzera: nel primo semestre la filiale elvetica del gruppo assicurativo francese ha conseguito un utile di 338 milioni di franchi - il 142% in più dello stesso periodo del 2020, peraltro segnato dalla pandemia e da un calo del 62% dei profitti - e ha incassato premi per 4,1 miliardi (+0,6%).