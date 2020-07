Il manager 51enne si dice quindi fiducioso riguardo al futuro. «Siamo incoraggiati dai buoni progressi osservati finora in tutte le attività di Swiss Re quest’anno», afferma. «Sebbene permanga un certo grado di incertezza per quanto riguarda le perdite future per il coronavirus, siamo fiduciosi sulle prospettive del nostro gruppo».

I grandi eventi negativi, locali o mondiali, fanno peraltro giocoforza parte della storia di Swiss Re. Le origini del gruppo vengono infatti messe in relazione con l’incendio che nella notte fra il 10 e l’11 maggio 1861 distrusse due terzi della fiorente città di Glarona. Gli assicuratori attivi sul posto si trovarono confrontati con danni di cinque volte superiori ai loro accantonamenti: questo mostrò il pericolo che un evento di grandi proporzioni poteva rappresentare per l’intero ramo in Svizzera. Anche per evitare che i premi di riassicurazione finissero all’estero, nel 1863 venne quindi fondata la Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft. Gli azionisti erano un gruppo di eterogenei investitori, fra cui due banche elvetiche. Quell’entità, spesso abbreviata in Schweizer Rück, è oggi Swiss Re, un colosso attivo a livello mondiale che ad esempio è stata in prima fila nell’assicurazione delle torri gemelle di New York, distrutte da un attacco terroristico nel 2001.