Airbus intende tagliare 2362 posti di lavoro nella divisione Spazio e Difesa entro il 2021 a causa «dell’atonia del mercato spaziale e del rinvio di diversi contratti di difesa»: lo annuncia in una nota il colosso europeo dell’aerospazio, precisando che il previsto taglio riguarda 829 posti in Germania, 404 in Francia, 357 nel Regno Unito e 142 in altri Paesi.