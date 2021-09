Al via a Bellinzona il processo contro la Falcon Private Bank

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) accusa l’imputato, che in ottobre compirà 65 anni, di aver versato fra gennaio 2012 e febbraio 2016 denaro all’estero per un totale di 133 milioni di euro. Ha inoltre trasferito 61 milioni di euro a Khadem Al Qubaisi, allora presidente del Consiglio di amministrazione della banca ed ex amministratore delegato del fondo sovrano di Abu Dhabi, principale azionista della Falcon Bank.

L’uomo d’affari emiratino avrebbe usato questi soldi per comprare auto di lusso ed edifici, tra le altre cose. La banca è accusata di non avere assicurato la separazione delle funzioni e una Compliance indipendente, come neppure un monitoraggio efficace delle relazioni commerciali a rischio, di non avere evitato conflitti di interessi e non avere mantenuto un sistema di controllo efficace ed indipendente. Così facendo ha consentito all’ex CEO di compiere le azioni di riciclaggio contestategli.