Xi Jinping, il Presidente cinese, torna a rivolgersi alla platea globale di Davos per la prima volta dal gennaio 2017, quando il suo intervento in favore del commercio globale fece da ‘controcanto’ alla linea protezionista che si andava delineando con l’insediamento in quei mesi del presidente Usa Donald Trump.

È una delle presenze più di peso del summit del Forum economico mondiale (WEF) della prossima settimana, che si terrà, anziché fra le nevi di Davos, in formato virtuale prima della riunione - messa in programma in formato fisico - per maggio a Singapore. Lo si legge in una nota dell’organizzazione.