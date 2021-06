I Ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo, subito definito «storico», sul principio di una aliquota globale minima del 15% per la tassazione delle grandi imprese multinazionali. Un capitolo importante nella lunga trattativa – in corso da quattro anni – fra i Paesi del G7, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Italia e Giappone. La «corporate tax» minima per le società multinazionali potrebbe dunque venir finalmente raggiunta, stemperando alcune tensioni nate in passato fra USA ed Europa legate proprio alla fiscalità delle grandi imprese.

I due pilastri

L’intesa raggiunta sabato a Londra si fonda essenzialmente su due pilastri. Il primo: l’introduzione, appunto, del principio di un’aliquota globale minima del 15% per le multinazionali, da applicare Paese...