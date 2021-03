Nessuna conferenza stampa. Neppure un’intervista. L’unica uscita pubblica quella con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ambasciata italiana presso la Santa sede in occasione del 92. anniversario della firma dei Patti Lateranensi. Il premier Mario Draghi finora ha concesso poco o nulla alla sua immagine pubblica per concentrarsi sull’obiettivo: riscrivere il Recovery Plan da presentare entro il 30 aprile alla Commissione europea e ottenere così la prima tranche di finanziamenti già a fine giugno.

Sette settimane molto intense, in cui l’ex numero uno della Banca centrale europea si cimenterà nella riscrittura del documento che per l’Italia vale 209 miliardi di euro in compagnia, pare, solo dei suoi più stretti collaboratori: il ministro dell’Economia Daniele Franco e due consiglieri di peso come l’economista Francesco Giavazzi e l’esperto di diritto amministrativo comparato Marco D’Alberti, professore all’Università La Sapienza di Roma.

La situazione si aggrava

Il tempo stringe e la situazione economica italiana non fa che aggravarsi. La pandemia, a causa delle nuove varianti, è tornata a far paura in molte regioni con in testa ancora una volta Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Di fatto l’accentramento nelle mani di Draghi e Franco rende più fluido lo scambio di pareri tra Roma e Bruxelles, perché l’attenzione dell’Europa è tutta puntata sul Recovery Plan di Italia e Spagna che da sole assorbiranno quasi la metà dei 750 miliardi messi in campo per fronteggiare il dopo pandemia. Anche il commissario UE agli Affari economici ed ex premier italiano Paolo Gentiloni ha confermato durante una audizione che non c’è tempo da perdere, sottolineando che «il lavoro fin qui fatto dal Governo precedente è un punto di partenza coerente con i grandi orientamenti e le priorità, ma al tempo stesso c’è ancora molto da fare».

La telefonata con Merkel

Insomma, non si può fallire e la telefonata che secondo i ben informati sarebbe intercorsa tra Draghi e la cancelliera Angela Merkel, preoccupata per il dilatarsi dei tempi italiani, ne è la conferma. Il Recovery Fund ha un orizzonte temporale al 2026, quando s’inizieranno a rimborsare i finanziamenti (con scadenza 2058) e questo significa che, a prescindere da chi ci sarà al Governo allora, la materia dovrà essere gestita da tecnici capaci e non da politici in guerra tra loro.

Anche i dati macroeconomici confermano che il motore dell’Italia ha bisogno di benzina: nel quarto trimestre 2020 il PIL è diminuito dell’1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% rispetto al quarto trimestre del 2019. Un disastro, certificato da Moody’s che ha deciso di rivedere al ribasso le stime di crescita della Penisola nel 2021 al 3,7% dal precedente 5,6%. Unica nota per positiva per l’agenzia di rating, la presenza di Draghi al governo. Che oltre al Recovery Plan e al piano vaccinale ha tanti dossier aperti, pesante eredità dei precedenti governi.

Primo tra tutti quello di Alitalia, la compagnia di bandiera che è stata ribattezzata Italia trasporto aereo (Ita), ma che non ha mai smesso di perdere soldi. Anche in questo caso Draghi sta confezionando il piano di salvataggio che domani sarà presentato alla commissaria europea Margrethe Vestager e che prevede la creazione di una mini-compagnia con solo 45 aerei e 4.500 dipendenti a cui saranno erogati meno dei 3 miliardi di euro previsti dal vecchio Governo Conte.

Altro tema scottante è la cessione del gruppo Autostrade alla Cassa depositi e prestiti dopo la tragedia del Ponte Morandi dell’agosto 2018. In mancanza di un accordo sul prezzo sarà il nuovo premier a intestarsi il dossier e pare che prevarrà la linea dura, con la revoca della concessione al gruppo della famiglia Benetton, colpevole di aver speculato per decenni sulla manutenzione delle infrastrutture.

Un esecutivo ambientalista

l futuro dell’ex Ilva, l’acciaieria più grande d’Europa in crisi da un decennio, sarà invece il primo test per quello che Draghi stesso ha definito un «esecutivo ambientalista». A fine aprile, se non si troverà un’intesa, l’impianto rischia la chiusura per l’eccessivo inquinamento e oltre 10 mila dipendenti saranno senza futuro. Come altri 600 mila lavoratori italiani, che dal 31 marzo potrebbero perdere il lavoro con la fine del blocco dei licenziamenti voluto dal precedente esecutivo. Per fortuna che Super Mario c’è.

