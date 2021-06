Nel 2006, il conducente di una navetta riservata alla stampa - mentre scambiava due parole con lo scrittore americano David Foster Wallace nella claustrofobica afa canicolare di quei giorni - non esitò a definire la visione di Federer dal vivo, sulla sacra erbetta di Wimbledon, «una fottuta esperienza quasi religiosa». Pochi mesi dopo Wallace pubblicò un libello – Il tennis come esperienza religiosa – in cui con grande maestria spiegava perché un’uscita del genere non fosse l’ennesima, esaltata definizione a cui si fa ricorso per definire la sensazione che danno certi «Momenti Federer»; quelli - per intenderci - in cui ti scopri in ginocchio davanti alla televisione mentre spalanchi la bocca, strabuzzi gli occhi e produci suoni gutturali che spingono tua moglie a chiederti se va tutto bene....