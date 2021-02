Il documento risale al 1973, quando Jobs aveva 18 anni e aveva appena lasciato il corso di studi intrapreso poco prima presso il Reed College di Portland in Oregon e faceva lavori stagionali.

Nell’elenco delle abilità e delle competenze, il giovane Jobs indica la conoscenza dei computer e dei calcolatori, scrivendo che per entrambi possiede competenze in ambito design e tecnologia. L’anno successivo alla data del documento Jobs ha iniziato a lavorare in Atari, fino al 1976, anno di fondazione di Apple.