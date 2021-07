Il litio è il nuovo petrolio? Il boom del prezzo delle materie prime nell’era COVID riguarda anche alluminio e rame, ma il caso del litio è quello da copertina, essendo legato alla transizione ecologica o presunta tale. Perché nell’immaginario dell’automobilista medio, inutile negarlo, l’elettricità ha ormai sostituito il petrolio.

Gli utilizziFra i suoi tanti usi, il litio è fondamentale per la produzione delle batterie, quindi senza litio o con un litio a prezzi inaccessibili l’industria dell’auto nel prossimo decennio semplicemente non può esistere, con tutto quel che ne consegue in termini di occupazione e di mobilità sul territorio. Se a questo si somma l’uso del litio nell’elettronica di consumo, con in testa smartphone e tablet, è facile intuire che in mancanza di scoperte scientifiche...