Le banche centrali non ci riescono. L’intervento concertato per riportare un po’ di fiducia sui mercati è fallito. I principali indici mondiali hanno registrato ancora forti perdite, sull’onda delle decisioni di altri Paesi europei (fra cui la Svizzera) di estendere il blocco delle attività e del timore di una recessione globale che ormai appare sempre più inevitabile.

La Banca centrale americana domenica sera ha tagliato a sorpresa i tassi di interesse di un punto percentuale portandoli nella fascia 0-0,25%. La mossa fa scendere il costo del denaro ai mi storici visti dopo ill crac di Lehman Brothers. La Fed si impegna a mantenere questo livello finché l’economia non avrà superato l’epidemia.

Inoltre, la banca centrale americana ha anche rispolverato gli acquisti di titoli lanciando un massiccio programma di quantitative easing da 700 miliardi di dollari. In pratica, acquisterà 500 miliardi di dollari di buoni del Tesoro e 200 miliardi di titoli ipotecari.

Poche ore prima era arrivata la mossa della Banca centrale cinese, che assicura: la liquidità è ampia e sufficiente.

Tutto questo è successo in concerto con le altre banche centrali mondiali, fra cui la Banca nazionale svizzera, che hanno annunciato misure per fornire liquidità ai mercati.

Ma tutto questo non è bastato per riportare la tranquillità fra gli operatori. Infatti Francoforte è calata del 5,31%, Parigi del 5,7%, Londra del 4,71% , e Milano del 6,1%, dopo aver ceduto oltre l’11%, con lo spread tra BTp e bund che ha chiuso in rialzo a 262 punti base.

Dal canto suo Zurigo ha perso l’1,68%, ma in giornata l’SMI è sceso di oltre l’8% a quota 7732, vale a dire a livelli che non si vedevano dal 2016. Particolarmente sotto pressione, in seguito all’abbassamento dei tassi d’interesse, i valori assicurativisi Swiss Life (-12,59% a 288,90 franchi), Swiss Re (-11,05% a 60,22 franchi) e Zurich (-7,03% a 269,70 franchi). Non sono mancate le difficoltà, ancora una volta, per i bancari UBS (-7,40% a 7,46 franchi) e Credit Suisse (-9,38% a 6,61 franchi).

A metà seduta a Wall Street l’indice Dow Jones era in calo del 9%. Nelle ultime sedute è cresciuta l’apprensione sui mercati per il raro movimento al ribasso dei bond americani. Solitamente questi ultimi, intesi come «bene rifugio», acquistano valore nelle fasi di ribasso delle azioni. Invece questa volta questo non è successo.

L’economia globale rallenta

L’economia reale sta soffrendo a causa della paura provocata dall’epidemia di coronavirus e delle misure messe in cantiere per contenere il contato.

Secondo quattro ex economisti del Fondo monetario internazionale (FMI), l’economia mondiale è già in recessione.

Dal canto suo, la banca americana Goldman Sachs prevece che l’economia americana si contrarrà del 5% nel secondo trimestre, dopo una crescita ferma nei primi tre mesi dell’anno, a causa del coronavirus. L’istituto ha rivisto al ribasso la crescita USA allo 0,4% nel 2020 dall’1,2% inizialmente stimato.

Il Dragone in frenata

I primi dati reali sull’effetto economico della pandemia sono arrivati ieri dalla Cina, dove le vendite al dettaglio sono crollate del 20,5% su base annua nel periodo gennaio-febbraio, a fronte di attese dei mercati di un aumento dello 0,8% e della crescita dell’8% di dicembre. Si tratta del primo tonfo mai registrato dalle rilevazioni.

Anche la produzione industriale è diminuita del 13,5%, contro attese di +1,5% e il +6,9% di dicembre. Si tratta del primo calo da almeno i primi anni ‘90. E dal canto loro gli investimenti in attività fisse hanno subito un tracollo del 24,5% annuo nei primi due mesi dell’anno, a 330 miliardi di yuan (50 miliardi di dollari circa), contro il +5,4% registrato nell’intero 2019 e il rialzo del 2,8% atteso di mercati. In calo gli investimenti privati a -26,4% (+4,7% nel 2019) e pubblici a -23,1% (+6,8%), e quelli nelle industrie high-tech

(-28,2%).

©CdT.ch - Riproduzione riservata