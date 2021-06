Il nuovo responsabile delle finanze (CFO) presso Alpiq, Luca Baroni, la cui nomina era stata annunciata lo scorso aprile, entrerà in funzione il primo settembre. Lo ha comunicato oggi il gruppo energetico con sede a Losanna, precisando che Baroni sostituirà l’attuale titolare Thomas Bucher.

Baroni, 49 anni con doppia nazionalità svizzera e italiana, opera dal 2017 in qualità di CFO della compagnia ferroviaria BLS, aggiunge la nota.

Tra le altre cose Baroni è stato CFO di Swissgrid e precedentemente ha lavorato per Energiedienst Holding, Watt Gruppe come anche per la Federazione delle cooperative Migros.