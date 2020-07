Amazon è il marchio più prezioso del mondo, in crescita del 32% a 415,9 miliardi di dollari. Da solo vale un terzo dei 100 brand che compongono la classifica mondiale di BrandZ, stilata annualmente da WPP e dall’agenzia di consulenza e di consumer insights Kantar .

Il coronavirus ha avuto un impatto su tutti, spiega il report 2020, «ma attraverso la creatività e l’innovazione, i marchi con un punto in più hanno dimostrato la loro capacità di recupero e sono pronti a trovare una crescita più veloce durante il recupero».

Tra i nuovi ingressi in classifica spiccano due marchi cinesi: Tik Tok che balza subito al 79. posto (16,8 miliardi) e Bank of China (13,6 miliardi) e portano a 17 i brand cinesi in classifica. Tra questi Haier, con un valore stimato di 18,7 miliardi di dollari che sale dall’89. al 68esimo posto ed è l’unico ad essere inserito nella categoria «IOT Ecosystem».