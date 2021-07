Il Bitcoin è in rialzo e corre verso i 40.000 dollari. La criptovaluta sale dell’12% a 39.000 dollari. A spingere i corsi sono le indiscrezioni su Amazon che, secondo voci di mercato, sarebbe a caccia di un manager per sviluppare una strategia di blockchain per il colosso di Jeff Bezos. Il Bitcoin è così arrivato a 39.681 dollari, il livello più alto da metà giugno. Sei giorni or sono valeva ancora meno di 30.000 dollari.