Per il trimestre in corso Amazon prevede ricavi per 75,0-81,0 miliardi di dollari a fronte dei 77,93 miliardi previsti dagli analisti. «In circostanze normali nel secondo trimestre ci saremmo attesi un utile operativo di 4 miliardi di dollari o più. Ma queste non sono circostanze normali : ci aspettiamo di spendere 4 miliardi o un po’ di più per le spese legate al Covid», afferma Jeff Bezos.