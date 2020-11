Nonostante l’incertezza sul risultato elettorale durante tutta la giornata di ieri, cioè lo scenario peggiore per gli esperti del mercato, i listini azionari hanno messo a punto netti rialzi, dopo un martedì che si era già rivelato scoppiettante. Lo S&P500 è arrivato a guadagnare il 3%, il tecnologico Nasdaq il 4%. In Europa i listini hanno chiuso attorno al 2%, con la piazza di Zurigo in testa (+2,8%). Varie le interpretazioni degli analisti: «i mercati sono positivi perché sono contenti di arrivare ad un risultato, qualunque sia», spiega ad esempio Samy Chaar, capo economista della Lombard Odier». «Probabilmente troppi investitori avevano scommesso su un calo delle quotazioni dopo le elezioni e dovevano coprire le loro posizioni», ha invece commentato Salah-Edinne Bouhmidi della società di brokeraggio IG. Oppure, spiegano ancora gli analisti di Capital Economics, gli investitori hanno adattato in fretta le aspettative: dall’euforia al mattino per un vincitore netto si è passati in serata a festeggiare un probabile governo diviso. Cioè uno scenario che forse porterebbe meno aiuti statali all’economia ma anche cambi ridotti nelle regolamentazioni, il che è positivo per le società. E infine, indipendentemente dal vincitore è chiaro che tutte le condizioni favorevoli all’azionario sono ancora in essere: tassi estremamente bassi, banche centrali che inondano i mercati di liquidità e mancanza di alternative.

Farmaceutica in pole position

Il rimbalzo della Borsa svizzera è stato trainato principalmente dai pesi massimi del settore farmaceutico Novartis (+3,6%) e Roche (+5,4%). Secondo gli operatori, le azioni farmaceutiche hanno beneficiando dell’incertezza riguardo al voto (in qualità di titoli difensivi) e soprattutto delle maggiori chance di vincita per Donald Trump. I repubblicani sono infatti considerati «migliori per il grande business farmaceutico», nonostante entrambi i candidati abbiano detto in campagna elettorale di voler ridurre drasticamenti i prezzi dei medicamenti. Per contro i titoli finanziari hanno perso terreno: «alcune aspettative di aumento dei tassi di interesse sul mercato sono diminuite - ha commentato l’economista capo di SafraSarasin Karsten Junius - . Questo si è rivelato un peso per i ciclici e per le banche». Negli altri mercati, hanno fatto bene ancora una volta i tecnologici, nella prospettiva di regimi fiscali più favorevoli.

E le altre classi d’investimento?

Tra l’euforia e l’incertezza, ieri gli investitori hanno cercato anche i «sicuri» titoli governativi di Paesi come la Svizzera, la Germania e gli Stati Uniti. Il dollaro ha fatto l’ottovolante: ricercato in mattinata come bene rifugio si è rafforzato, ma poi invece è tornato a indebolirsi con la maggior propensione al rischio degli operatori via

via che le chance per Trump sembravano crescere. L’oro invece dapprima si è indebolito parecchio per poi tornare sopra il livello di 1.900 dollari l’oncia. E infine pure il petrolio ha subito la volatilità generale dei mercati ma con una tendenza al rialzo, a causa del forte ribasso delle scorte americane, ma anche delle maggiori chance per Trump: un governo Biden, che ha promesso di impegnarsi per un’economia green, non sarebbe favorevole all’oro nero.

Così reagirono i listini nel 2000

Gli analisti ieri erano molto cauti sulla durata dell’euforia. È infatti già successo che due candidati si contendano la presidenza testa a testa: finora il risultato più difficile da determinare fu nel 2000, con il democratico Al Gore che perse per neppure mezzo milione di voti contro Bush. Si arrivò davanti alla Corte suprema e ci vollero ben cinque settimane prima di avere un vincitore. Un gran brutto scenario per le Borse, che più di tutto non amano le incertezze: allora, nell’arco di un mese lo S&P500 perse circa il 10% e il Nasdaq il 20%.

