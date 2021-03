I guai non lasciano tregua a Credit Suisse. Dopo l’affare Greensill ieri mattina la grande banca svizzera ha annunciato il suo coinvolgimento nel collasso di un grosso fondo americano. Secondo fonti anonime citate dalla Reuters e dal «Financial Times» si stimano perdite tra uno e quattro miliardi di dollari per l’istituto, che per ora ha precisato solo che le conseguenze potrebbero essere «molto significative e materiali per i risultati del primo trimestre». Parole che hanno causato il fuggi fuggi degli investitori: il titolo dell’istituto ieri è precipitato fino a perdere oltre il 16,5%, per poi chiudere in serata con il -13,83% a 10,75 franchi.

Credit Suisse non ha voluto confermare l’identità del fondo, varie fonti tuttavia puntano l’indice su Archegos Capital Management, un family office...