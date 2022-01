In precedenza però la banca aveva confermato che alla fine di novembre Horta-Osório aveva ignorato le norme di quarantena in vigore all’epoca, dopo essere tornato in Svizzera dalla Gran Bretagna. L’interessato si era scusato. In dicembre era emerso che una seconda presunta violazione che sarebbe avvenuta quando aveva partecipato alle finali del torneo tennistico di Wimbledon in luglio, cioè in un momento in cui gli arrivi dall’Europa erano soggetti a un periodo di quarantena. Le regole - si sono così chiesti i commentatori critici - valgono solo per i comuni mortali, non per chi si sposta con il jet privato?