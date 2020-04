In queste ore le linee telefoniche della hotline del Cantone per le attività commerciali scottano parecchio. Dopo l’annuncio fatto mercoledì dal Consiglio di Stato, con il parziale allentamento delle restrizioni per alcuni settori, in molti infatti hanno chiamato Bellinzona per avere chiarimenti e per capire quali attività possono aprire parzialmente e a quali condizioni.

Le novità presenti nella nuova risoluzione governativa, che entrerà in vigore martedì 14 aprile, sono essenzialmente quattro. Innanzitutto, per quanto riguarda le aziende che ricevono dallo Stato maggiore cantonale di condotta l’autorizzazione ad esercitare la proprio attività, è stato aumentato da 5 a 10 il numero massimo di persone che possono lavorarvi contemporaneamente. Ovviamente sempre rispettando le norme igieniche...