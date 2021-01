«Non potremmo essere più ottimisti», dice l’amministratore delegato Tim Cook. «Questo trimestre non sarebbe stato possibile senza il lavoro senza sosta di tutti i membri della squadra di Apple nel mondo. Siamo gratificati dall’entusiastica risposta dei consumatori per i nostri prodotti», aggiunge Cook annunciando che Apple stanzierà 350 milioni di dollari per promuovere una maggiore uguaglianza razziale e sul fronte della giustizia.

I ricavi dell’iPhone e della divisione servizi sono risultati decisamente sopra le attese. Per l’iPhone, grazie all’introduzione del 12 e alle sue diverse versioni, si sono attestati a 65,60 miliardi contro i 60,33 attesi dal mercato. Per i servizi sono stati 15,76 miliardi rispetto ai 14,89 delle previsioni. Bene anche gli accessori, dispositivi per la casa e l’iPad, mentre i ricavi da Mac deludono a 8,44 miliardi di dollari. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 64% dei ricavi trimestrali.

«La performance è stata spinta da una crescita a doppia cifra in tutte le categorie di prodotto», osserva Luca Maestra, il chief financial officer di Apple. «Questi risultati ci hanno aiutato a generare un cash flow operativo record di 38,8 miliardi», osserva. Per Cupertino il trimestre è ancora più storico perché arrivato nell’anno della pandemia, di cui Apple ha in qualche modo beneficiato. Lo smart working ha infatti innescato per milioni di persone una corsa a rinnovare il parco di dispositivi domestici per una maggiore produttività. E nonostante le difficoltà di produzione, i ritardi e i negozi in molti Paesi fisicamente chiusi Apple si è dimostrata da record. E ora, secondo alcuni analisti, vola verso i 3000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.