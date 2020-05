Apple chiude il secondo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in aumento dell’1% a 58,31 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L’utile netto si è attestato a 11,2 miliardi, oltre le previsioni del mercato. Cupertino annuncia inoltre un aumento del dividendo del 6% a 82 centesimi per azione e del programma di buyback, che sale di altri 50 miliardi di dollari. I titoli Apple salgono a Wall Street nelle contrattazioni after hours, dove arrivano a guadagnare l’1,43%.