Il CEO di Credit Suisse Thomas Gottstein ha espresso oggi il suo rammarico davanti all’assemblea generale annuale per gli eventi legati ai collassi del fondo statunitense Archegos e della società finanziaria anglo-australiana Greensill. La banca trarrà le «giuste conclusioni», ha assicurato.

Credit Suisse sta infatti già portando avanti una revisione generale della cultura del rischio. Sta inoltre riducendo significativamente le sue posizioni negli affari definiti «Prime-Services». «L’obiettivo è che tali eventi non si ripetano mai più», ha detto Gottstein. Il consiglio di amministrazione sta facendo tutto il possibile per fare in modo che Credit Suisse «esca rafforzato da questa situazione».