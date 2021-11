Ecco. Arriva il tanto agognato black friday, il giorno dell’anno molto atteso da un folto pubblico di consumatori, visto che rappresenta un momento privilegiato per effettuare acquisti desiderati da molto tempo, soprattuto nel settore dell’elettronica e dell’abbigliamento. Domani infatti i vari negozi offriranno buone opportunità di acquisto a buon mercato.

Il black friday ormai viene utilizzato da sempre più persone, a prescindere dall’età, e anche quest’anno secondo le previsioni i molti si stanno preparando per approfittarne, visto che quest’anno in Svizzera dovrebbe generare un fatturato di circa 500 milioni di franchi nel settore non alimentare: la stima è di Patrick Kessler, presidente della federazione del commercio elvetico Handelsverband.swiss, interpellato dall’agenzia Awp.

