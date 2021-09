Con la partecipazione dei ricercatori della Fachhochschule Nordwestschweiz, i delegati si sono confrontati sulle linee guida da seguire in vista delle prossime negoziazioni del contratto collettivo del settore, che verrà rinnovato nel 2022. L’avvocato Ferrara ha sottolineato come le ristrutturazioni nel settore siano ormai una costante. «Diventa sempre più impellente lavorare all’impiegabilità dei dipendenti e alla possibilità di riqualificarsi. Il contratto collettivo attuale , che non è di forza obbligatoria, dev’essere rafforzato in diversi ambiti, affinché il personale non paghi solo le rivoluzioni del settore senza beneficiare dei risultati straordinari, come è stato il caso in questo periodo di pandemia». Così anche il presidente, Michael von Felten, che a chiare lettere ha affermato che ASIB continua a credere nel partenariato sociale, nella risoluzione dei problemi insieme alle commissioni del personale e ai datori di lavoro, «ma senza dare nulla per scontato e, anzi, rafforzando la collaborazione anche su temi centrali quali il finanziamento e l’accesso agli istituti per entrare in contatto diretto con le collaboratrici e i collaboratori». I delegati presenti hanno condiviso i risultati di un sondaggio promosso a inizio anno, a cui hanno partecipato oltre 5.000 persone. Ne è emerso che il contratto collettivo vigente dev’essere rafforzato su più aspetti, in particolare riguardo all’impiegabilità dei dipendenti (anche a fronte dell’età pensionabile che tende ad aumentare), alle nuove forme di lavoro (come flessibilità e home office) ma anche nell’ambito della politica salariale (bonus e assegni familiari sono due aspetti tuttora critici) e della parità di genere. Infine, la direzione generale elaborerà misure concrete per la delegazione che condurrà i negoziati, con l’obiettivo di siglare entro giugno del 2022 un contratto collettivo di lavoro più articolato e adeguato all’evolversi del mercato del lavoro.