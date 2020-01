Un’economia basata sulla massimizzazione del profitto è assurda e inefficace. È quanto afferma il vicepresidente del consiglio d’amministrazione di Roche André Hoffmann in un’intervista concessa nel week-end a «Le Temps». Il rappresentante del colosso farmaceutico auspica un cambio di mentalità e invita i vertici delle aziende ad assumersi le proprie responsabilità.

«La mia convinzione è che le imprese non debbano più essere gestite solamente secondo gli interessi degli azionisti, ma anche secondo quelli di tutte le parti in causa della società», afferma il manager che, per dieci anni (2007-2017), è stato vicepresidente del WWF. Hoffmann precisa comunque di restare a tutti gli effetti un capitalista.