Il colosso americano delle telecomunicazioni AT&T ha annunciato la fusione della sua filiale WarnerMedia, proprietaria di CNN e HBO, con il gruppo mediatico Discovery, che detiene fra gli altri Eurosport: un’operazione da 43 miliardi di dollari che farà nascere un gigante dello streaming per lanciare la sfida ai concorrenti Netflix e Disney.

Stando a un comunicato congiunto A&T controllerà il 71% della nuova entità, Discovery il 29%. La nuova società sarà guidata da David Zaslav, che per 14 anni è stato a capo di Discovery (che controlla tra le altre realtà Hgtv e il popolarissimo canale Own di Oprah Winfrey).