Aumento salariale per i lavoratori delle reti infrastrutturali

È un aumento dello 0,7% della massa salariale quello concordato dalle parti sociali del settore dell’infrastruttura di rete per il 2022. In questo modo le aziende puntano allo sviluppo dei lavoratori – anche in considerazione della carenza di personale qualificato. Allo stesso tempo i lavoratori saranno indennizzati per il loro impegno nel garantire, in qualsiasi momento, la qualità delle principali reti infrastrutturali nella telecomunicazione, trasporto pubblico e alimentazione elettrica.

A trovare l’accordo, che entrerà in vigore dal 1. gennaio 2022, sono state l’Associazione svizzera dell’infrastruttura di rete (SNiv), l’Associazione Imprese di costruzione Linee aeree e Cavi (VFFK) e il sindacato Syndicom. Tutti i fornitori di servizi del settore operativi in Svizzera si dovranno attenere all’applicazione delle misure, motivo per cui verrà presentata al Consiglio federale domanda di conferimento dell’obbligatorietà generale delle misure salariali.

Il settore dell’infrastruttura di rete è esposto a una grande pressione dei prezzi e soffre della carenza di manodopera specializzata. Per questa ragione Syndicom sottolinea come sia «ancora più importante che le aziende possano investire in modo mirato sulla formazione e sul perfezionamento dei lavoratori e possano assumere e mantenere il personale specializzato attraverso delle prospettive sull’evoluzione del salario».

