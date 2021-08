Il mercato ticinese dell’automobile sta ancora subendo gli effetti della pandemia. O meglio: la crisi economica innescata dal virus ha portato a un rallentamento generalizzato del settore, il quale non si è ancora completamente ripreso. «In questi ultimi mesi non è andata benissimo. Non siamo ancora veramente ripartiti dopo il 2020 segnato dalla pandemia e dal lockdown», conferma al Corriere del Ticino il presidente della sezione ticinese dell’UPSA Roberto Bonfanti.

Cifre alla mano, infatti, nel mese di luglio le immatricolazioni nel nostro cantone hanno fatto segnare una flessione importante; ovvero un calo del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Migliore, invece, il risultato cumulato dei primi sette mesi dell’anno: +17%. «Il mese di luglio è andato male in Ticino», commenta Bonfanti, spiegando, più in generale, che le aspettative per questo 2021 erano ben altre: «Ci aspettavamo un risultato migliore in questo primo semestre, invece siamo migliorati solo leggermente rispetto all’anno passato, che comunque è stato un anno negativo poiché caratterizzato dalla pandemia e dal conseguente lockdown». Insomma, visto che il paragone viene fatto con il 2020, un anno del tutto particolare, nel settore ci si attendeva qualcosa in più.

In alcuni casi si può arrivare ad aspettare un anno per ricevere la nuova vettura

E come spiega Bonfanti, le cause alla base di questo rallentamento sono essenzialmente due. «La prima riguarda la crisi dettata dalla pandemia: la fiducia da parte dei consumatori non è alta. Fare un investimento a medio termine, come l’acquisto di un’automobile, diventa più difficile in questi momenti di crisi e il cliente preferisce aspettare un po’ prima di comprare una vettura nuova. Se prima, in media ogni tre o quattro anni il cliente cambiava vettura in leasing, oggi magari preferisce riscattare il veicolo e aspettare prima di fare un nuovo acquisto. Ultimamente abbiamo constatato questa tendenza». La seconda causa, prosegue Bonfanti, «riguarda i ritardi negli approvvigionamenti delle vetture. Per svariati motivi legati anche alla pandemia, oggi ci sono ritardi nelle forniture, a volte anche importanti. Dipende molto dalla marca e dal modello: c’è chi non ha problemi, ma in alcuni casi si può arrivare ad aspettare un anno per ricevere la nuova vettura. E questo, ovviamente, è un problema per tutto il settore».

Ma con il periodo autunnale la situazione va migliorand

Questi due motivi, almeno in parte, possono spiegare pure l’andamento del mercato dell’usato, più stabile rispetto a quello delle vetture nuove. «La carenza di veicoli nuovi in stock fa sì che il mercato dell’usato diventi più attrattivo. Stessa cosa per la crisi economica, che porta alcuni a scegliere una vettura di seconda mano piuttosto che nuova per risparmiare un po’», rimarca Bonfanti. Tuttavia, guardando ai prossimi mesi la fiducia non manca: «Storicamente, complici anche il caldo e le vacanze, i mesi estivi sono un po’ più deboli, mentre con il periodo autunnale la situazione va migliorando. Attendiamo con fiducia i risultati del prossimo semestre».

L’altra sfida per i garage

Un dato in crescita da tempo, invece, è quello delle vendite di vetture elettriche o ibride. Anche le cifre di luglio confermano questa tendenza. Le nuove vetture completamente elettriche immatricolate in Ticino sono state 91, ovvero l’8,4% del totale. «Un dato in continua crescita - conferma Bonfanti - così come quello delle vetture ibride». Già, perché nel complesso, tra auto elettriche e ibride, «in Ticino ormai una vettura immatricolata su quattro appartiene a questa categoria». Un cambiamento che sta avvenendo in maniera rapida e che costringe i garage ad adattarsi. E le sfide per il settore non mancano. «La case costruttrici già oggi ci impongono tutta una serie di modifiche e investimenti per adattarci, volenti o nolenti, a questo nuovo ‘mondo elettrico’. Sarà ad esempio necessario installare le colonnine per la ricarica. Altrettanto importante sarà formare i meccanici di oggi e quelli di domani a questo nuove tecnologie, anche perché dal profilo della manutenzione sono vetture più pericolose. Non tutti possono ‘metterci mano’». E oltre a ciò, «ci sarà pure una carenza di manutenzione rispetto all’automobile tradizionale: si pensi al cambio dell’olio, non più necessario per le vetture a propulsione elettrica». Insomma, conclude Bonfanti, «per tutto il settore sarà una bella sfida. Il mondo delle quattro ruote, nel giro di pochi anni, è destinato a cambiare».

