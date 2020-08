Nel Vecchio continente il coronavirus ha fatto precipitare le vendite delle tradizionali auto a combustione, ma quelle delle elettriche volano alto. Secondo l’associazione dei costruttori europei (Acea), nei primi sei mesi di quest’anno nella UE, in Gran Bretagna e nei Paesi Efta (tra cui la Svizzera) sono state immatricolate 5,1 milioni di auto, il 39,5% in meno dello stesso periodo del 2019. Ma se dal dato generale scorporiamo quello delle e-car ecco che la musica cambia: secondo la società di consulenza specializzata «Ev Volumes», nel primo semestre in Europa le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 57% raggiungendo una quota di mercato del 7,5% (contro il 2,9% nel confronto annuale). In Svizzera poi sono state immatricolate 5.624 elettriche pure (le «Bev», Battery electric vehicle),...