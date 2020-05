Potrebbero esserci brutte notizie all’orizzonte per le tasche di UBS, Credit Suisse e altri giganti del settore bancario. La giudice di un tribunale di Manhattan, Lorna Schofield, ha infatti autorizzato ieri una causa da parte di investitori istituzionali ai danni di numerosi istituti, compresi i due svizzeri, per manipolazioni del mercato dei cambi.

Schofield ha tuttavia limitato l’azione legale in alcune parti e non ha permesso a tutti i denuncianti di intentare causa. Lo scorso settembre, una corte di New York aveva negato a un gruppo di commercianti di divise il diritto a una class action contro Credit Suisse in relazione alla stessa vicenda. Altre banche hanno già archiviato procedimenti analoghi con accordi extragiudiziali per complessivi 2,3 miliardi di dollari.