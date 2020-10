Dopo un primo semestre debole, il mercato delle IPO (initial public offering, cioè i debutti societari sui listini), è in piena espansione. Il periodo giugno-settembre è stato il terzo trimestre più forte degli ultimi 20 anni, con 447 IPO in tutto il mondo (+78% nel confronto annuale) e un volume totale di emissioni di 95 miliardi di dollari (+138%), secondo uno studio di EY.

In Svizzera e in Europa tuttavia il trend è esattamente opposto, tanto, che finora il 2020 si è rivelato essere l’anno più debole dal 2012. Senza contare gli spin-off, in Svizzera non c’è stata neppure una società che abbia osato il grande passo, e, dopo la rinuncia annunciata negli scorsi giorni dal gruppo immobiliare Epic Suisse, l’agenda fino a fine anno al momento resta vuota.

Il ruolo del virus

Ci vogliono circa sei...