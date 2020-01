Anche il 2019 è stato un anno impegnativo per il mondo imprenditoriale, fra tensioni commerciali e geopolitiche e difficoltà specifiche per alcuni settori industriali a livello internazionale. Nonostante ciò, l’andamento degli affari per le società ticinesi può dirsi stabile e sostanzialmente positivo. Le previsioni per l’anno appena iniziato mostrano un forte grado di fiducia...