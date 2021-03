Anni fa, sui libri di testo, gli studenti imparavano che le aziende private mirano a fare utili, mentre quelle pubbliche hanno scopi sociali. Oggi non è più così. O meglio, non sempre. Infatti sono nate le Benefit Corporation (anche dette B Corp), ossia società che oltre a perseguire utili si impegnano a rispettare standard sociali e ambientali e operano in modo tale da massimizzare l’impatto positivo sui dipendenti, sulle comunità nelle quali operano e sulla natura. Le B Corp sono aziende «for profit», perché l’utile rientra nei loro obiettivi, ma questo viene integrato all’interno di un quadro di sostenibilità più generale.

Presente in 150 settori e 70 Paesi, il modello in alcune nazioni è stato riconosciuto giuridicamente, e in termini generali è stata creata una certificazione ad hoc. Ora...