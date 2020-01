L’autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò ha bacchettato la Svizzera, invitandola ad agire in merito alle estrazioni illegali di oro in Amazzonia. Oggi al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR), ha accusato chi acquista questa risorsa di finanziare gruppi armati e un «congolomerato criminale».

La crisi venezuelana, che imperversa ormai da mesi, ha portato a una grande instabilità a livello politico. La Svizzera, dal canto suo, riconosce gli Stati e non i governi. Guaidò è «il legittimo presidente del Parlamento» venezuelano, ha indicato ai media il consigliere federale Ignazio Cassis. «È in questo ruolo che lo accogliamo» a Davos, ha precisato.

Dopo l’inizio delle tensioni con il Venezuela, gli Stati Uniti - che riconoscono Guaidò come capo dello Stato - avevano chiesto alla Confederazione di rappresentare i loro interessi nel Paese, come già avviene ad esempio per l’Iran. Tuttavia, è necessario il benestare del governo di Maduro. Quest’ultimo è pronto ad accettare questa soluzione, ma solo quando si troverà un accordo relativo alla questione degli interessi venezuelani negli Usa, ha spiegato Cassis. Maduro, tuttavia, non ha ancora chiesto né alla Svizzera, né ad altri Paesi un tale mandato.