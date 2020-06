Ma il fondo è ormai raggiunto, afferma il BAK in un comunicato diramato oggi: in seguito al forte calo delle nuove infezioni e alla revoca del lockdown si dovrebbe assistere a una ripresa nella seconda metà dell’anno.

Se si eviterà una seconda forte ondata di contagi, per il 2021 è attesa una crescita del 6,0% su base annua, a fronte del +5,6% anticipato un mese fa, grazie anche agli introiti delle licenze di grandi manifestazioni sportive - diverse grandi associazioni hanno sede in Svizzera - quali i campionati europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo rinviati all’anno prossimo (+5,7% al netto di tali eventi). Per il 2022 la stima è di un +3,2% - 1,5 punti percentuali in meno che in assenza dell’epidemia.