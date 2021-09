La stima è stata pubblicata oggi dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che sottolinea pure come il PIL del periodo aprile-giugno sia comunque rimasto leggermente inferiore (-0,5%) ai livelli pre-crisi del quarto trimestre 2019. Su base annua - in confronto cioè al momento in cui la Svizzera si trovava in regime di semi-confinamento - la variazione è del +7,7%. Come noto nel 2020 il PIL (stando in questo caso ai dati diffusi non molti giorni or sono dall’Ufficio federale di statistica) è calato del 2,4%.