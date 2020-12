Le esportazioni svizzere hanno ripreso a crescere in novembre dopo due mesi di ribassi consecutivi. Anche l’eccedenza commerciale fa segnare un aumento, ha indicato stamani l’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Nel mese in esame, le esportazioni sono aumentate del 4,8% in termini nominali a 18,8 miliardi di franchi, mentre le importazioni sono cresciute del 4,2% a 15,7 miliardi. La bilancia commerciale ha quindi raggiunto un saldo positivo di 3,1 miliardi di franchi, in aumento dell’8% rispetto al mese precedente, secondo un comunicato dell’AFD.