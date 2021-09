La Cina ha chiuso a sorpresa il mese di agosto con un surplus commerciale di 58,34 miliardi di dollari, in rialzo sia sui 56,59 miliardi di luglio sia sui 51,05 miliardi attesi alla vigilia.

La solida domanda globale ha compensato alla fine le pressioni sull’economia dovute alla ripresa dei casi interni di COVID-19, al blocco dei porti e al rialzo dei costi delle materie prime, in uno scenario che era apparso di rallentamento.

La Cina sembra aver in gran parte contenuto gli ultimi focolai di coronavirus della variante Delta, varando misure tra cui test di massa per milioni di persone e restrizioni di viaggio di vario grado, sempre ad agosto.

Da segnalare, inoltre, il rialzo dell’export dei beni legati all’elettronica per la prima volta in otto mesi, mentre, quanto all’import, il balzo è stato spinto dai costi delle materie prime, come petrolio e carbone, che hanno più che compensato i minori acquisti di beni all’estero.