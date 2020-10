In particolare, convincere la giuria è stato l’innovativo approccio con cui, attraverso una piattaforma proprietaria dedicata, Banca Generali avvicina i clienti agli obiettivi di investimento sostenibile creando portafogli in linea con i 17 SDGs dell’Agenda Onu 2030.

«Siamo felici che il nostro impegno per portare la sostenibilità nei portafogli della clientela stia ricevendo riscontri positivi anche in Svizzera – ha dichiarato Anese, che ha aggiunto -. Vogliamo continuare a sviluppare il nostro modello di consulenza alle famiglie per allargare sempre più le frontiere della diversificazione, investendo anche sul territorio. Per questo motivo nelle prossime settimane presenteremo anche la nostra nuova sede di Lugano che si propone come nuovo punto di riferimento per i risparmiatori del Canton Ticino».