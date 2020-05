La Banca nazionale svizzera ha confermato domenica che sta lottando per arginare la forza del franco. E si vede ora che il suo impegno viene messo alla prova dai mercati. Ieri infatti l’euro-franco si è ulteriormente avvicinato alla soglia di 1,05, e più esattamente ha toccato un minimo di giornata di 1,0511. Da inizio anno la BNS è intervenuta in modo massiccio sui mercati per fermare la corsa del franco, e il presidente Thomas Jordan l’ha espresso chiaramente, senza queste azioni «nella situazione attuale vedremmo un tasso di cambio del franco completamente diverso». Quali sono gli obiettivi precisi della BNS, e fino a quando potrà continuare ad arginare la forza del franco senza ricorrere anche ad un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse? Lo abbiamo chiesto a due esperti del mercato...