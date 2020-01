Sarebbe difficile immaginare una «costellazione finanziaria» migliore di quella verificatasi nel 2019 per la Banca nazionale svizzera. Infatti l’incertezza verificatasi alla fine del 2018 ha spinto la Federal Reserve americana e la Banca centrale europea ad attuare una politica monetaria espansiva, il che ha comportato un calo dei tassi e un aumento dei corsi azionari, beneficiando le due componenti maggiori del bilancio dell’istituto di emissione svizzero.

Secondo UBS, che ha pubblicato oggi uno studio, l’utile della BNS per il 2019 si aggira attorno ai 50 miliardi di franchi. Questa è una buona notizia anche per la Confederazione e i cantoni, visto che il versamento di 2 miliardi di franchi in questo modo è assicurato.

«Noi non abbiamo previsioni precise sull’utile della BNS - spiega Nikolay Markov, economista presso la Pictet Asset Management di Ginevra - ma ritengo che il livello di 50 miliardi sia del tutto realistico, anche alla luce del risultato intermedio che la BNS ha pubblicato lo scorso anno e l’evoluzione dei mercati, che è stato particolarmente favorevole per la BNS. Infatti circa un quarto degli attivi dell’istituto è composto da azioni, e circa tre quarti da obbligazioni, e queste due classi di attivi hanno registrato performance molto positive nel 2019».

Perché non distribuire di più?

«Quindi a questo punto non ci si pone più la domanda - continua - se la BNS distribuirà o meno il dividendo di due miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni, visto che il primo miliardo viene distribuito automaticamente in caso di utili, mentre il secondo è opzionale e viene distribuito solo se la riserva di distribuzione supera i 20 miliardi, il che è il caso attualmente. Ci si potrebbe chiedere perché la BNS non distribuisce di più, visto che due miliardi sembrano essere ‘trascurabili’ se comparati all’ammontare dell’utile. Ma il massimo è fissato dalla legge, e quindi ci vorrebbe una decisione politica per modificare la regola. Ma a quel punto potrebbe porsi un problema di pressioni politiche e un rischio di mancanza di indipendenza della BNS».

«A livello di politica monetaria - rileva - ora si pongono due problemi, ossia l’elevato livello delle riserve della BNS e la permanenza dei tassi negativi, che causano problemi all’economia nazionale. Non penso che una svolta sia vicina. Infatti il bilancio della BNS non smette di crescere, soprattutto per un fenomeno di valorizzazione delle riserve, visto che l’istituto interviene sempre di meno sui mercati per calmierare il corso del franco. Le riserve a fine novembre ammontavano a 783 miliardi di franchi, e ogni mese segnano un nuovo record. Ma è ancora presto per pensare ad una loro riduzione, anche perché prima di compiere questo passo bisognerebbe normalizzare la situazione sul fronte dei tassi, che ora sono negativi, e farli risalire a zero. Ma anche per questa svolta i tempi sono prematuri».

Difficile inizio d’anno

«Negli ultimi giorni - conclude - con l’aumento delle incertezze a livello geopolitico, il franco è tornato sotto pressione, e quindi la possibilità di normalizzare i tassi si è allontanata ancora. Insomma, l’anno è iniziato in maniera difficile per la Banca nazionale, anche se quest’ultima si aspettava già da qualche mese un nuovo apprezzamento del franco».

Nel 2019 le azioni mondiali sono salite del 25%, e la BNS, con un portafoglio di 145 miliardi, ha registrato in questo comparto 35 miliardi di utile. Dividendi e interessi negativi hanno fruttato 15 miliardi. L’oro è aumentato del 14%, e con un riserve di 42 miliardi la BNS ha guadagnato 7 miliardi. Dal canto suo il comparto obbligazionario ha fruttato 10 miliardi di utili. Tuttavia, il rafforzamento del franco ha causato perdite per 18 miliardi.

Averi a vista in aumento

Ieri la BNS ha reso noto che gli averi a vista sono aumentati la settimana scorsa di 2,3 miliardi di franchi. I depositi della Confederazione e delle banche si sono attestati a 586,9 miliardi di franchi, dopo i 584,6 miliardi della settimana precedente. Gli averi in conto giro delle banche svizzere presso la BNS ammontavano a 502,5 miliardi.

