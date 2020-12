Fornire un sostegno concreto ad associazioni e realtà che ogni giorno si adoperano per la sanità e per la collettività. È questo lo scopo degli assegni di beneficenza devoluti in questi giorni da BancaStato: un gesto voluto dall’Istituto «come ulteriore segno della nostra vicinanza dopo i lunghi e difficili mesi che la società intera ha vissuto e sta ancora vivendo», commenta Fabrizio Cieslakiewicz, presidente della Direzione generale.