Dopo aver implementato le misure necessarie per proteggere le collaboratrici e i collaboratori, BancaStato ha elaborato e sta elaborando, anche in considerazione del mandato pubblico che la caratterizza, una serie di misure volte a sostenere le PMI ticinesi particolarmente toccate da questa difficile situazione d’urgenza, lo rende noto lo stesso istituto attraverso una nota.

Per le piccole e medie imprese clienti di BancaStato, l’istituto ha deciso di sospendere, in assenza di vincoli contrattuali che lo impediscano, gli ammortamenti dei crediti fino a fine settembre 2020. Questa misura contribuirà a garantire maggior liquidità alle PMI per affrontare le loro spese nel breve termine.