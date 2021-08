I ricavi si sono attestati a 121 milioni, in progressione del 7%, informa la banca in un comunicato odierno. Alla crescita dei proventi hanno contribuito le operazioni su interessi (+1% a 78 milioni), quelle su commissioni e da prestazioni di servizio (+12% a 31 milioni) e quelle di negoziazione (+26% a 10 milioni). In aumento si sono rivelati anche i costi, saliti del 6% a 68 milioni.

Diventando più grande BancaStato viene sottoposta anche a maggiori controlli: nelle scorse settimane l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha deciso che l’istituto dal 30 settembre passerà alla categoria di vigilanza 3, dall’attuale 4. Il cambiamento è stato stabilito sulla base di criteri misurabili come il totale di bilancio, i depositi privilegiati e i fondi propri. Comporterà per la società maggiori oneri a livello di gestione del rischio e verifiche più intense da parte dell’autorità.

Banca dello Stato del Cantone Ticino nacque nel 1915, per far fronte alle grandi turbolenze che caratterizzavano il mondo bancario ticinese, con diversi istituti in difficoltà e costretti a chiudere. In totale i ticinesi - è lo stesso sito dell’azienda che lo racconta - persero in quei momenti circa 40 milioni di franchi di risparmi, quasi la metà delle loro economie depositate negli istituti di credito del cantone. Dapprima concentrata solo in ambito ipotecario, dal 1961 la Banca dello stato si aprì anche ai crediti senza copertura. La transizione verso una vera e propria banca universale è avvenuta solo nel 200