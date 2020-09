Tra la fine di gennaio e la fine di giugno, gli utili cumulati delle 24 banche cantonali elvetiche sono cresciuti del 4,6% su base annua a 1,65 miliardi di franchi, indica oggi l’Unione delle banche cantonali svizzere (UBCS) in una nota.

Per sostenere le PMI di fronte alla crisi della Covid-19, gli istituti hanno distribuito circa 40’000 crediti urgenti per un volume totale di 5,1 miliardi di franchi e una media di 130’000 franchi per azienda.