Le maggiori banche centrali da tempo forniscono abbondante liquidità, per favorire la ripresa economica. La linea degli istituti centrali ha avuto anche un effetto di spinta per le Borse, che grazie a questo e ad altri fattori sono salite molto nell’ultimo anno e sono rimaste a livelli elevati nelle ultime settimane. Con il rialzo dell’inflazione, le banche centrali (Fed, BCE, altre) confermeranno la linea o cambieranno rotta? E le Borse principali quali scenari stanno anticipando da questo punto di vista? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.