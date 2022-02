Il cambio di rotta dei principali istituti di emissione mondiali preoccupa gli investitori, ma guardando alla storia, dopo un inizio stizzito, a medio termine i mercati hanno continuato a salire. Anche questa volta sulle Borse azionarie potrebbe ripetersi lo stesso fenomeno.

Si parla della possibilità che le banche centrali cambino politica monetaria, addirittura puntando a ridurre i loro bilanci. Che cosa ne pensa?

«La Fed americana e la Banca centrale europea lo hanno annunciato diverse volte in passato. Ci sono due aspetti diversi da considerare. Riducendo i loro bilanci, costringono i Paesi di cui hanno comprato le obbligazioni a rifinanziarsi sul mercato libero, il che di solito porta a rendimenti più elevati. In questo modo, le banche centrali raggiungono due obiettivi: non solo riducono...